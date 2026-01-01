Две 14-годишни момчета пострадаха след падане с тротинетка в Сандански, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 28 март в жк. „Изгрев“. Едното момче се е движило с несъобразена скорост, загубил контрол и е паднал на земята.

Той е пострадал с разкъсан далак и вътрешен хематом, а возещият се прав зад него 14-годишен негов съгражданин - с охлузни рани в областта на ръката.

Пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни.