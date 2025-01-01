Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви началото на изпълнението на втория етап от плана му за Газа, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на влошаващите се перспективи за споразумението, като Израел бави доставки на хуманитарна помощ, а "Хамас" затяга контрола си върху ивицата.

В коментар, който публикува в собствената си социална мрежа "Трут Соушъл", ден след като посети Израел и Египет, Тръмп приветства освобождаването на всички живи заложници, държани от палестинското ислямистко движение в Газа, съобщи Франс прес.

"Работата не е свършена", подчерта в същото време президентът на САЩ. Той напомни, че от "Хамас" не са предали телата на мъртвите заложници, както е предвидено.

Телевизията на палестинското ислямистко движение междувременно показа видеозапис на екзекуцията в град Газа на осмина мъже, обвинени, че са сътрудничeли на Израел.

Междувременно Гражданската отбрана на Газа съобщи за смъртта на шестима души при израелски обстрел по време на два инцидента в ивицата Газа, докато израелската армия заяви, че е открила огън по заподозрени, приближаващи се към нейните сили, предаде Франс прес.

На петия ден от прекратяването на огъня между Израел и "Хамас" израелски дронове "откриха огън по цивилни, които проверяваха домовете си в "Шуджая", квартал в източната част на град Газа, загинали са петима души, заяви Махмуд Басал, говорител на гражданската защита, организация за оказване на първа помощ, действаща под ръководството на палестинското ислямистко движение.

Израелските въоръжени сили заявиха, че нейните части са открили огън по "няколко заподозрени", които се приближавали към войските, преминавайки "жълтата линия" – линията зад която се оттеглиха израелските сили в ивицата Газа, договорена в рамките на прекратяването на огъня, влязло в сила на 10 октомври под егидата на САЩ.

"Заподозрените не се подчиниха и продължиха да се приближават към войските, които откриха огън, за да елиминират заплахата", според същия източник.

Басал съобщи и за палестинец, убит при израелски удар с дрон в Ал Фухари, югоизточно от големия град Хан Юнис, в южната част на ивицата Газа. Израелската армия даде същите обяснения, както и за ударите в Шуджая.

Веднага след влизането в сила на примирието израелската армия предупреди населението на ивицата Газа в съобщения на арабски език, че остава „изключително опасно” да се приближава към нейните войски, като спомена конкретно Шуджая и Хан Юнис, отбелязва АФП.