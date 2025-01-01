Тръмп
Американският президент Доналд Тръмп при пристигането си в израелския парламент – Кнесета, заяви, че "Хамас" ще изпълни плана по разоръжаване, предаде Ройтерс.

В разговор с журналисти, преди да произнесе реч пред израелските депутати, Тръмп отговори с "да" на въпрос дали войната е приключила.

Американският президент намекна, че е дадена "зелена светлина" на "Хамас" да извършва вътрешни операции по сигурността в ивицата Газа, като заяви, че групировката иска "да спре проблемите" и "им дадохме одобрение за определен период от време".

Палестинската групировка, която трябва да се разоръжи и да прекрати управлението си в ивицата Газа, съгласно плана на Тръмп за край на войната, разположи вътрешни сили за сигурност в части от анклава след влизането в сила на споразумението за спиране на огъня в петък, като заяви, че целта ѝ е да попречи на беззаконие и мародерства и да предотврати вакуум в сигурността.

Запитан от журналисти относно съобщенията, че "Хамас" се превръща в нещо като полицейска сила и разстрелва свои съперници, Доналд Тръмп заяви: "Те наистина искат да спрат проблемите, откровени са относно това, и им дадохме одобрение за определен период от време."

 

 

"Имаме близо два милиона души, които се връщат в сгради, които са разрушени и могат да се случат много лоши неща. Затова искаме да има сигурност", обясни американският президент.

Голяма част от анклава беше превърната в руини след началото на войната, предизвикана от атаките на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

През последните два дни силите за сигурност на групировката влязоха в сблъсъци с членове на клан в град Газа.

Вътрешното министерство на "Хамас" вчера публикува изявление, в което предложи амнистия за хора, участвали в незаконни банди, извършвали кражби на хуманитарна помощ и мародерства, при условие че те не са участвали в кръвопролития.

Тръмп смята, че примирието ще се запази, но израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче о заяви, че битката не е приключила. “Предстоят ни още големи предизвикателства в областта на сигурността”, каза израелският лидер. По думите му “някои врагове се опитват да се възстановят, за да атакуват отново”. В навечерието на предаването на заложниците Нетаняху го нарече “историческо събитие”.

