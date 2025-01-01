Медиаторите САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларация за мирното споразумение в Газа, съобщи Ройтерс. Документът бе разписан по време на международната среща на върха, организирана от Египет в черноморския курорт Шарм ел-Шейх.

БГНЕС / EPA / YOAN VALAT / POOL

"Отне ни 3000 години, за да достигнем този момент", заяви Тръмп, след като подписа документа, като повтори два пъти, че „той ще се спазва“.

Между емоцията и тъгата за онези, които няма да се върнат: Израел посрещна живите заложници от Газа (ВИДЕО/СНИМКИ)

Припомняме, че мирният план на американския президент, който се състои от 20 точки, бе представен на 29 септември в Белия дом, където присъстваше и израелският премиер Бенямин Нетаняху. Той включва спиране на огъня, което влезе в сила на 10 октомври, и размяна на всички заложници на "Хамас" за палестинци в израелски затвори.

NOW 🚨 POTUS signs historic Middle East peace deal alongside mediators with Qatar, Egypt, and Turkey to cement Israel-Gaza ceasefire. @FreespokeSearch



pic.twitter.com/5A8nrU6nJp — Toria Brooke (@realtoriabrooke) October 13, 2025

Планът призовава за поетапно изтегляне на израелските сили от Газа и пълно разоръжаване на "Хамас" – условие, което до момента групировката не е приела.

Предвижда се Газа да бъде управлявана от преходен технократичен комитет от палестинци и международни експерти, наблюдавани от Управителния съвет за мира, оглавяван от Тръмп.

БГНЕС / EPA / YOAN VALAT / POOL

20-те живи заложници на "Хамас" в Газа бяха върнати в Израел по-рано днес. В замяна бяха освободени около 1900 палестинци.