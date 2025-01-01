С голямо облекчение посрещаме освобождаването на 20 израелски заложници от Газа, сред които и българо-израелецът Матан Ангрест, написаха в социалната мрежа „Екс“ от Министерството на външните работи (МВнР).

We are extremely relieved to see the release of the 20 alive Israeli hostages from Gaza, including the Bulgarian-Israeli Matan Angrest. — MFA Bulgaria (@MFABulgaria) October 13, 2025

Това е важен момент, който ни дава надежда за изпълнението и на останалите точки от плана на президента Доналд Тръмп за постигане на справедлив и устойчив мир в Близкия изток, допълват от външното министерство.

Израелският заложник с българско гражданство Матан Ангрест е сред първите седем освободени от „Хамас“

Последните живи заложници на "Хамас", които бяха държани в ивицата Газа, бяха освободени след 738 дни в плен, предаде ДПА.

Във втората освободена група днес израелската армия потвърди, че са върнати 13 заложници, държани в плен след атаките от 7 октомври 2023 г. Те бяха предадени на представители на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК).

Малко по-рано в Израел беше върната първата група от седем заложници. Според израелските медии всички освободени от плен са в "добро състояние".

Американският президент Доналд Тръмп при пристигането си в израелския парламент – Кнесета, заяви, че "Хамас" ще изпълни плана по разоръжаване, предаде Ройтерс. В разговор с журналисти, преди да произнесе реч пред израелските депутати, Тръмп отговори с "да" на въпрос дали войната е приключила.