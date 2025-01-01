Израелското външно министерство приветства с "добре дошли у дома" седемте израелски заложници, които рано тази сутрин бяха освободени от палестинското ислямистко движение "Хамас", предаде Франс прес.

От публикация на израелското министерство в социалната мрежа "Екс" става ясно, че сред освободените е Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

Израелската армия потвърди, че седем заложници са предадени от "Хамас" на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК) в Газа. Впоследствие заложниците бяха предадени от МКЧК на израелската армия.

По-рано днес "Хамас" публикува списък с имената на 20-те живи израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, предаде Ройтерс.

Съобщено бе също, че палестински затворници биват товарени на автобуси в израелски затвори, в очакване на освобождаването на заложниците.

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.