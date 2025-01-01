Израел отбелязва днес втората годишнина от 7 октомври 2023 г., най-кървавия ден в историята си, на фона на непреки преговори между радикалната палестинска групировка "Хамас" и израелското правителство в Египет, които дават крехка надежда за освобождаването на заложниците в Газа и за край на войната, опустошила този населен с палестинци анклав, посочва Франс прес.

Днешната втора годишнина от нападението на радикалната палестинска групировка "Хамас" срещу Израел, дало началото на войната в ивицата Газа, е централна тема в западния печат.

Споменът за всеобщата травма от атаката на "Хамас" отпреди две години все още е надвиснал над Израел, пише "Гардиън". Лицата на заложниците в Газа са на плакати, разлепени по автобусните спирки из страната, отбелязва вестникът.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш осъди „хуманитарна катастрофа от мащаб, който надхвърля въображението“, като повтори спешната необходимост „да бъдат освободени заложниците, безусловно и незабавно, ... да се сложи край на страданията на всички (и) да се прекратят военните действия в Газа, Израел и региона“.

Годишнината е белязана от надежди, че войната в Газа може най-сетне да приключи, пише още британският всекидневник. Изданието припомня, че бойци на "Хамас" убиха над 1200 израелци и взеха 251 заложници, след като проникнаха в Южен Израел.

Предвидени са възпоменателни церемонии в малките кибуци в Южен Израел, чиито членове бяха убити или отвлечени, както и голяма демонстрация в Тел Авив с призив за освобождаването на заложниците, които все още са в ръцете на "Хамас" в ивицата Газа, пояснява изданието.

Официалната национална възпоменателна церемония ще се състои на 16 октомври, допълва "Гардиън".

Израел отбелязва годишнина от атаката на 7 октомври 2023 г., докато в Египет текат преговори за спиране на огъня в ивицата Газа, посочва друг британски вестник - "Индипендънт".

Израелците почитат днес паметта на жертвите на атаката на палестинското ислямистко движение "Хамас", която хвърли региона в опустошителна война. На този фон Израел и "Хамас" водят непреки преговори в Египет, уточнява изданието.

"Индипендънт" се фокусира върху думите на американския президент Доналд Тръмп, че е постигнат "невероятен напредък", имайки предвид преговорите в Египет.

Същевременно, отбелязва "Индипендънт", Израел продължава да нанася смъртоносни въздушни удари по Газа въпреки призива на Тръмп да спре. Здравното министерство на Газа заяви, че към вчерашния ден загиналите в конфликта палестинци са 67 160. Британското издание припомня, че при атаката на 7 октомври 2023 година бяха убити над 1200 израелци.

Бъдещето на възможна палестинска държава остава под въпрос, пише още британското издание. "Индипендънт" отбелязва, че планът на Тръмп за мир в Газа предвижда, че ако палестинската автономна власт, която управлява Западния бряг, се реформира достатъчно и бъде отбелязан напредък в положението в Газа, "може най-накрая да бъдат изпълнени условията за надежден преход към палестинско самоопределение и държавност".

Въпреки че Израел казва, че подкрепя плана на Тръмп, израелският премиер Бенямин Нетаняху отхвърля идеята за признаване на палестинска държава.

Докато Израел се готви да отбележи втората годишнина от атака на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., се очаква днес в Египет да продължат разговорите за слагане на край на опустошителна война в Газа, като фокусът ще бъде върху размяната на израелски заложници срещу палестински затворници, намиращи се в израелски затвори, както предложи правителството на Тръмп, пише американският в. "Ню Йорк таймс".

Израел отбелязва втората годишнина от атаката на 7 октомври

Израел и "Хамас" преговарят за мир в Египет на втората годишнина от атаката на 7 октомври 2023 г., пише в заглавие на статия испанският в. "Паис".

Две години след атака от 7 октомври Израел почита жертвите с минути на мълчание и възпоменателни церемонии, пише френският в. "Монд".

Конфликтът в ивицата Газа започна с безпрецедентното нападение на "Хамас" срещу Израел, при което по данни на Израел бяха убити общо 1219 души, а 251 заложници бяха отведени в плен в Газа.

В плен на "Хамас" остават 48 израелци, за 23-ма от които се смята, че са живи.

Според информацията на палестинските здравни власти, контролирани от "Хамас", от началото на израелското настъпление в крайбрежния анклав са загинали над 67 000 палестинци, посочва ДПА. Тези данни се приемат за надеждни от ООН и редица международни организации.