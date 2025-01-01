Израел отбелязва днес втората годишнина от 7 октомври 2023 г., най-кървавия ден в историята си, на фона на непреки преговори между радикалната палестинска групировка "Хамас" и израелското правителство в Египет, които дават крехка надежда за освобождаването на заложниците в Газа и за край на войната, опустошила този населен с палестинци анклав, посочва Франс прес.

Тази сутрин е планирано събиране близо до Беери, на мястото на музикалния фестивал "Нова" в пустинята Негев - сцена на най-жестокото клане, извършено от бойците на палестинското ислямистко движение при изненадващата им атака в южната част на Израел в ранните часове на 7 октомври 2023 г.

Семействата и приятелите на жертвите ще почетат паметта на повече от 370 души, предимно млади хора, убити по време на този мащабен технофестивал близо до границата с ивицата Газа.

Другият важен момент от деня се очаква да бъде при залез слънце в Тел Авив, където е планирана церемония, организирана по инициатива на семействата на жертвите от атаката на 7 октомври, на емблематичния "площад на заложниците", епицентър на протестите за освобождаването на всички отвлечени по време на атаката на "Хамас".

В Израел прозвучаха сирени в памет на жертвите на Холокоста

Официалните възпоменателни церемонии са планирани за 16 октомври, след края на еврейския празник Сукот. По стечение на обстоятелствата в еврейския календар 7 октомври тази година се пада в първия ден на този празник.

Преди две години атаката беше извършена в последния ден от осемдневния празник, навръх шабат.

Под чадъра на залпове от ракети, изстреляни от ивицата Газа, няколко хиляди бойци от "Хамас" и други палестински групировки пробиха смятаната за непреодолима бариера за сигурност, издигната от Израел по протежение на ивицата Газа, атакуваха военни бази и убиваха на случаен принцип по пътищата, в кибуци, градове и села, отбелязва АФП.



На Израел му бяха необходими не по-малко от три дни, за да възвърне контрола над територията си с цената на тежки загуби.

От израелска страна атаката от 7 октомври взе 1219 жертви, предимно цивилни, по данни на АФП, базирани на на официална информация. От 251-те отвлечени на този ден 47 все още са заложници в Газа, от които 25 са мъртви според израелската армия.

Оттогава над 67 160 палестинци загубиха живота си в ивицата Газа по време на израелската кампания за унищожаване на "Хамас", според министерството на здравеопазването в Газа, което е под контрола на групировката.

Израелската армия откри телата на двама мъртви заложници в Газа

Министерството, чиито данни се считат за надеждни от ООН, не уточнява броя на убитите бойци, но според неговите данни повече от половината от загиналите са непълнолетни и жени.

Още вчера стотици израелци дойдоха да почетат паметта на жертвите под евкалиптовите дървета в мемориала на "Нова".

От другата страна на границата ивицата Газа е изправена пред катастрофална хуманитарна ситуация. Сред руините стотици хиляди разселени хора се тълпят в пренаселени палаткови лагери, където им липсва почти всичко.

На втората годишнина от атаката на 7 октомври генералният секретар на ООН Антонио Гутериш призова страните да сложат край на войната в ивицата Газа, отбелязва ДПА.

"Сложете край на военните действия в Газа, Израел и региона сега", ппризова днес в изявление Гутериш.

Той заяви, че последното предложение на президента на САЩ Доналд Тръмп предлага възможност за прекратяване на конфликта.

"След две години на страдания трябва да изберем надеждата. Сега е моментът", добави той.