Палестинското радикално движение "Хамас" съобщи в изявление, че ще освободи всички израелски заложници – живите и телата на мъртвите, съгласно предложението на американския президент Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. Групировката потвърди и готовността си незабавно да започне преговори посредством посредниците, за да бъдат обсъдени подробностите по споразумението. Палестинската организация повтори и ангажимента си да предаде управлението на ивицата Газа на палестински орган от независими технократи. Израелският премиер Бенямин Нетаняху реагира на изявлението на президента на САЩ, в което той призова Израел да прекрати атаките си в Газа, като заяви, че отговорът на „Хамас“ на неговия план показва, че групировката е „готова за мир“, предаде израелската агенция ТПС.

Офисът на премиера в Йерусалим обяви, че „в отговор на реакцията на „Хамас“, Израел се готви незабавно да приложи първата фаза от плана на Тръмп за незабавно освобождаване на всички заложници“.

„Ще продължим да работим в пълно сътрудничество с президента и неговия екип за прекратяване на войната в съответствие с принципите, установени от Израел, които съвпадат с визията на президента Тръмп“, се казва в заключение на изявлението.

Още преди изявленията на „Хамас“ и на президента на САЩ Доналд Тръмп, израелската армия на практика беше преустановила операциите си в Газа и това продължава вече няколко дни. Нова офанзива, която трябваше да започне по-рано тази седмица, беше отложена.

Израелската армия съобщи, че е получила указания да се подготви за изпълнението на първия етап от мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Газа.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха в публикация в Екс, че началникът на Генералния щаб Еял Замир е направил оценка на ситуацията през нощта, предаде ДПА.

„В съответствие с указанията на политическото ръководство, началникът на Генералния щаб даде указания да се подготви изпълнението на първия етап от плана на Тръмп за освобождаването на заложниците“, заявиха ЦАХАЛ.

„Наред с това бе подчертано, че сигурността на нашите сили е от най-висок приоритет и че всички сили на ЦАХАЛ ще бъдат разпределени в Южния команден център за защита на нашите сили“, се казва още в изявлението.

Междувременно Службата за гражданска защита в ивицата Газа съобщи за десетки израелски удари и артилерийски обстрел в град Газа въпреки призива на Доналд Тръмп към Израел да прекрати „незабавно“ бомбардировките в палестинската територия, предаде АФП.

„Нощта беше много бурна. Израелската армия нанесе десетки удари и артилерийски обстрел срещу град Газа и други райони на ивицата Газа въпреки призива на президента Тръмп да се прекратят бомбардировките“, заяви пред агенцията говорителят на службата Махмуд Басал.

Басал, чиято агенция действа под ръководството на ислямисткото движение „Хамас“, добави, че 20 къщи са били разрушени по време на нощните бомбардировки.

♦ Международните реакции

Американският президент Доналд Тръмп в кратко видео послание обеща, че съгласно мирния план за ивицата Газа "всички страни ще бъдат третирани справедливо".

"Днес е велик ден. Ще видим как ще се развие. Сега трябва да финализираме подробностите", заяви Тръмп във видеото, разпространено в социалната му мрежа "Трут соушъл", след като "Хамас" заяви, че частично приема предложението му.

Катар заяви, че е започнал да координира действия с посредниците Египет и САЩ за продължаване на преговорите относно плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа, написа катарското Министерство на външните работи в социалната мрежа "Екс", цитирано от Ройтерс. Министерството заяви, че Доха приветства отговора на "Хамас" на плана на Тръмп.

Египет посочи, че се надява на "положително развитие" и обеща да положи всички усилия заедно с арабските страни, САЩ и европейските държави за постигане на постоянно спиране на огъня в палестинския анклав.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш е обнадежден от изявлението на "Хамас", каза говорителят му Стефан Дюжарик.

"Той настоява всички страни да се възползват от възможността за слагане на край на трагичния конфликт в Газа", заяви в изявление Дюжарик.

Френският президент Еманюел Макрон също приветства отговора на "Хамас" и заяви, че освобождаването на заложниците и спирането на огъня са много близо.

"Освобождаването на всички заложници и спирането на огъня в Газа са на една ръка разстояние! Ангажиментът на "Хамас" трябва да бъде изпълнен незабавно", написа той в социалната мрежа "Екс".

Макрон обеща, че Франция "ще изпълни пълноценно своята роля в съответствие с усилията си в Организацията на обединените нации, заедно със САЩ, Израел, Палестина и всички свои международни партньори".

Германският канцлер Фридрих Мерц приветства частичното приемане от страна на "Хамас" на американския план за примирие в ивицата Газа, като го нарече "най-добрия шанс за мир", предаде ДПА.

"Освобождаването на заложниците и мира в Газа са съвсем близо", написа "Мерц в социалната мрежа "Екс". "Заложниците трябва да бъдат освободени. "Хамас" трябва да се разоръжи. Боевете трябва да спрат незабавно. Всичко това трябва да се случи много бързо", добави германският канцлер.

"След близо две години, това е най-добрият шанс за мир. Германия ще продължи с ангажимента си", каза още той.