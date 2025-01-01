Стотици хиляди души в Истанбул се включиха в шествие в подкрепа на палестинците в Газа под наслова „Вървим към свободата“.

Акцент на шествието бе солидарността с активистите на международната хуманитарна флотилия "Глоубъл Сумуд", която беше задържана от израелските власти. Вчера в Истанбул кацнаха общо 137 активисти от флотилията, като 36 от тях са турски граждани.

С турски и палестински знамена в ръце гражданите скандираха „Убиец Израел, махай се от Палестина“ „Поздрави за Газа, продължете съпротивата“, „Освободете Палестина от реката до морето“ и „Мюсюлманино, не спи, грижи се за брат си“.

Шествието в Истанбул започна с молитва в храма "Света София". След това то се отправи към площада "Еминьоню" на брега на Босфора, информира телевизия Канал7.

Според турските медии митингът в Истанбул е бил най-многолюдният в страната, като са се включили и много чуждестранни туристи. Местните медии съобщават, че участниците са били над 250 000 души и дори повече.

Заради събитието бе преустановено движението на градския транспорт.

На митинга говориха активисти от флотилията "Глоубъл Сумуд".

Една жена разказа, че израелски войници ги откарали в затвор, където в продължение на три дни били държани без хляб и вода. Друг активист сподели, че били оставени без адвокат, както и че някои били подложени на мъчения. Други били заставяни да бъдат фотографирани пред израелското знаме.

Представител на турската Фондация за хуманитарна помощ (IHH), която е съорганизатор на флотилията заяви, че ще подадат съдебна жалба срещу Израел. "Няма да се откажем, ще отидем с други флотилии“, заяви той, цитиран от новинарската агенция Ихляс хабер ажансъ.

„Във време, когато държавите и международните организации мълчат, солидарността на нашия народ дава сили на Газа“, заяви представител на “Платформата за подкрепа на Палестина”, организатор на шествието в Истанбул.

В обръщение на областната организация на управляващата Партия на справедливостта и развитието, прочетено от председателя Абдуллах Йоздемир, се посочва, че ще продължат "масовите митинги и шествия за солидарност със Свободна Палестина, Свободна Газа.“

Турските медии съобщиха, че все още 14 турски активисти от хуманитарната флотилия са задържани от израелските власти, както и че продължават усилията за тяхното завръщане на родна земя.

Шествия за солидарност с палестинците в Газа и активистите на хуманитарната флотилия се състояха във всички 81 окръга на Турция.