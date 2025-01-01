Американският президент Доналд Тръмп заяви в интервю за Си Ен Ен, че палестинската групировка „Хамас“ ще бъде „напълно унищожена“, ако не се откаже от властта и контрола над Газа.

Той отговори утвърдително на въпрос дали израелският премиер Бенямин Нетаняху е съгласен да прекрати бомбардировките в Газа и подкрепя по-широката визия на САЩ.

В излъченото днес интервю Тръмп каза още, че очаква скоро да разбере дали „Хамас“ е ангажиран с мира.

Президентът разкри в петък, че „Хамас“ е отговорил положително на неговото предложение от 20 точки, целящо прекратяване на конфликта. В изявление, публикувано във видеоклип в „Трут Соушъл“, Тръмп нарече това „голям ден“ и описа развитието на събитията като „безпрецедентно“.