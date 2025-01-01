Световната мюсюлманска лига (СМЛ) приветства отговора на "Хамас: на предложението на президента на САЩ Доналд Тръмп за прекратяване на войната в ивицата Газа, предаде саудитската новинарска агенция СПА.

В свое изявление генералният секретар на СМЛ и председател на Организацията на мюсюлманските учени шейх д-р Мохамед Ал-Иса изрази надежда, че предложеният план ще допринесе за незабавно прекратяване на войната, ще спре усилията за разселване и анексиране и ще облекчи хуманитарната катастрофа в ивицата Газа.

Той подчерта, че тази инициатива може да проправи пътя за траен, всеобхватен и справедлив мир, основан на решението за две държави.