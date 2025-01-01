В египетския курорт Шарм ел Шейх днес продължават непреките преговори между Израел и палестинската терористична организация "Хамас" по мирния план на американския президент Доналд Тръмп, предава БНР .

Според Тръмп преговорите с "Хамас" напредват бързо.

"Мисля, че нещата ще станат бързо, много бързо. Преговорите протичат добре. Съседните на Израел държави - мюсюлмани, араби, но и много други проведоха много добри срещи с "Хамас" и нещата вървят добре. Ще изчакаме малко да видим", заяви Тръмп. "Първата фаза трябва да приключи тази седмица", написа президентът в социалната си мрежа "Трут соушъл". Днес се срещат техническите екипи, за да обсъдят и изяснят последните подробности.

Тръмп разкри 20-точков план за мир в Газа

Главният преговарящ Халил ал Хая е пристигнал вчера в Египет начело на делегацията на "Хамас". В изявление на ислямисткото движение се уточнява, че ще бъдат обсъдени "механизмите за прекратяване на огъня, изтеглянето на окупационните сили и размяна на затворници".

Разговорите днес ще се водят въз основа на плана на Тръмп за слагане на край на войната в Газа. От американска страна участват Стив Уиткоф, специален пратеник на президента Тръмп, както и неговият зет Джаред Кушнер.

Утре се навършват две години от варварското нападение на палестинската терористична организация "Хамас" срещу Израел, предизвикало войната.