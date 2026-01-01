Случаите на сексуално посегателство във Великобритания са се увеличили драстично, като всеки месец полицията в страната арестува 1000 заподозрени в педофилия, а броят на децата, които са спасени от подобен род малтретиране се е увеличил с 50% през последните пет години, пише британският вестник "Гардиън", като се позовава на данни от Националната агенция за борба с престъпността.

Според Националната агенция за борба с престъпността ръстът на случаите на сексуално насилие е обусловен от новите технологии и е свързан с радикализацията на престъпниците в онлайн форуми. По този начин някои хора са насърчавани да гледат изображения на сексуално малтретиране на деца с внушението, че подобен род материали са напълно нормални.

Повечето контакти с деца се осъществяват чрез социалните мрежи, като онлайн алгоритмите предлагат педофилско съдържание на хора, които преди са проявили интерес към него, отбелязва още "Гардиън".

Генералният директор на дирекцията за оперативни дейности в Националната агенция Роб Джоунс посочва, че броят на сигналите за хора, проявяващи интерес към сексуално посегателство над деца се е увеличил десетократно в рамките на едно десетилетие, като по този начин 1200 деца на месец са били поставени под специална защита.

Според Джоунс забраната на социалните мрежи за деца под 16 години "не е панацея", а Агенцията посочва, от своя страна, че материалите на сексуално насилие над малолетни, записвано и предавано на живо, могат да бъдат закупени онлайн на цени от едва 20 британски лири.

Джоунс допълва, че по-голямата част от изображенията на насилие са вече известни и че те отдавна фигурират в онлайн пространството. По неговите думи големите технологични компании имат възможност да идентифицират и премахват подобен тип съдържание, при което трябва да полагат много повече усилия.

Полицията прави всичко по силите си, за да достигне възможно най-бързо до най-лошите престъпници, които заемат длъжности, внушаващи доверие или предполагат общуване и контакт с деца. Поради това те съставляват над 15% от 30 000 улики за престъпления миналата година.

Така например бившият служител в детска градина в Лондон Винсънт Чан бе осъден миналата седмица на 18 години лишаване от свобода за сексуално посегателство над малолетни, в това число и сексуален тормоз на деца под негова опека, както и за други престъпления, извършени в основно училище, където Чан е работил преди това.

Вчера 26-годишният Жоао Карлош Жардим Дош Сантош Тейшейра от град Ийстборн бе осъден на 11 години лишаване от свобода за споделяне и обсъждане на материали за сексуално посегателство на деца, в това число и изображения, генерирани от изкуствен интелект.