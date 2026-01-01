Полската централна банка вече разполага в резерва си със 700 тона злато, съобщи днес нейният управител Адам Глапински, цитиран от Франс прес.

Той подчерта, че увеличаването на златните запаси укрепва доверието в страната и сигурността й, като наред с това допринася за стабилността на националната валута - злотата.

Банката е увеличила резерва си със 150 тона злато от началото на годината, когато разполагаше с 550 тона.

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"Това е историческо постижение за полската централна банка", заяви на пресконференция Глапински. "Полша затвърди позицията си сред десетте държави с най-големи златни резерви в света", подчерта той.

Полша е една от малкото държави в Европейския съюз, които не са приели еврото като единна валута, припомня АФП.

Глапински каза, че златото, с което в момента разполага централната банка, е на стойност 355,7 милиарда злоти (около 80,9 милиарда евро).

Управителният съвет на Полската национална банка (NBP) реши една трета от златните резерви на страната да се съхраняват в Ню Йорк, една трета - в Лондон, а останалата част - на територията на Полша, уточни Глапински, като изтъкна, че това решение е продиктувано главно от съображения за сигурност.

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"Преживели сме множество войни и всякакви катаклизми, така че това е просто предпазна мярка", обясни управителят, като увери, че сигурността на полското злато, съхранявано в Ню Йорк и Лондон, ще бъде напълно гарантирана.

Полша е член на НАТО и Европейския съюз и граничи с Русия и Украйна. Варшава неведнъж е обвинявала Москва в "саботажи" на полска територия.

Полската национална банка следва тенденцията, наблюдавана при редица централни банки по света, които продължават активно да увеличават златните си резерви.

Въпреки че вече възлизат на 700 тона, Глапински смята, че златните резерви на Полша трябва да продължат да нарастват.

"Не виждам никаква причина да не продължим да купуваме злато", допълни той.