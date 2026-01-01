Президентката на Мексико Клаудия Шейнбаум заяви, че страната ѝ няма да се присъедини към Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, предаде ДПА.

Шейнбаум посочи, че Мексико подкрепя стремежа към мир във всички възможни форуми. Въпреки това, "когато става въпрос за мир конкретно в Близкия изток… е важно да участват както Израел, така и Палестина, като се има предвид, че ние признаваме Палестина за държава“, подчерта мексиканската президентка.

Нова Зеландия не прие поканата на Тръмп за присъединяване към Съвета за мир

Шейнбаум отбеляза, че Мексико "вероятно" ще изпрати своя постоянен представител в ООН като наблюдател на насроченото за 19 февруари първо заседание на новия орган във Вашингтон.

Тръмп формира Съвета за мир като част от своя план за прекратяване на войната между Израел и палестинската групировка "Хамас".

Много европейски държави, сред които и Германия, разглеждат Съвета за мир като конкурентна на ООН структура и не приеха поканата да участват.