Кристиано Роналдо обяви края на кариерата си в националния отбор на Португалия по футбол. уперзвездата си взе сбогом с публикация в "Инстаграм".

„Дойде моментът да окача фланелката с номер 7 на нашия национален отбор. Никога не съм я чувствал, че принадлежи изключително на мен, но в продължение на 23 години имах привилегията и отговорността да я обличам, да я защитавам и да я нося по всички стадиони на света. Днес дойде моментът да я предам на следващите, но това не беше лесно решение, защото има решения, които не се взимат само с ума, но и със сърцето. Пътуването ми, което започна през август 2003 година и промени живота ми завинаги, завършва. Когато погледна назад всички с екипа на националния отбор не виждам само голове, рекорди или трофеи. Виждам хора. Португалци, които навсякъде са ме карали за 90 минути да се почувствам близо до дома. Виждам милиони португалци, които никога не съм срещал, но са станали част от моя живот. Защото в края на деня футболът е много повече от една игра. Футболът е за хората. През цялата си кариера в националния отбор винаги съм давал всичко от себе си и съм играл на лимита си. Исках да печеля, да ставам по-добър, исках да направя история. Винаги съм изисквал максималното от себе си, но винаги съм вярвал, че мога повече и мога да стигна още по-далеч. Има победи, които никога няма да забравя, но има и загуби, които все още помня с много болка. Правил съм грешки, страдал съм, имаше моменти, в които не успявах да дам това, което португалците очакват от мен. Но никога не се предадох и никога не престанах да бъда горд, че представям Португалия", заяви 41-годишният нападател в дълго видео.

Роналдо изигра последния си 234-и мач с националния екип при победата срещу Уелс с 1:0 в Лигата на нациите на УЕФА на 24 септември тази година. Той има 146 гола за родината си.

Португалецът е петкратен носител на "Златната топка" за най-добър футболист в света през 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 година, а с националния отбор стана европейски шампион през 2016 година и триумфира два пъти в турнира Лига на нациите през 2019 и 2025 година.

Португалската футболна федерация (FPF) излезе с емоционално послание по повод решението на Кристиано Роналдо да сложи край на кариерата си в националния отбор.

В официалното си изявление федерацията определи Роналдо като вдъхновяващ лидер, пример за всеотдайност и символ на националния тим. Отбелязани бяха и впечатляващите му показатели – 234 международни срещи и 146 гола.

„Повече от изключителен спортист, нашият капитан беше вдъхновяващ лидер, пример за отдаденост и най-яркият символ на духа на националния ни отбор“, се казва в позицията на FPF.

От федерацията подчертаха, че наследството на петкратния носител на „Златната топка“ надхвърля футболните терени, тъй като той е вдъхновил поколения млади португалци да преследват мечтите си.

Ръководството на централата обяви и намерението си да организира специално събитие, което да даде възможност на привържениците и цялата страна да го изпратят подобаващо.

„Не можем да позволим това сбогуване да премине без заслужена почит. Нашето твърдо желание е да организираме и осъществим церемония, достойна за неговата изключителна кариера“, допълват от федерацията.

Посланието завършва с емоционални думи към голмайстора: „Благодарим ти за всичко, КАПИТАНЕ! Това винаги ще бъде твоят дом! Към гол №1000!“