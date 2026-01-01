Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс се дистанцира от войната на президента Доналд Тръмп срещу Иран, като постави под съмнение дали тя си струва цената, която американците плащат, и обвини конфликта за загубата на републиканците на междинните избори, която предостави на демократите контрол над двете камари на Конгреса, предаде Ройтерс.

Необичайните коментари на Ванс в публикация в "Екс" биха могли да усложнят още повече размишленията на Тръмп относно това дали да възобнови мащабни бойни операции срещу Иран - стъпка, за която американски представители заявиха пред Ройтерс, че все още се обмисля.

Те повдигат и въпроси относно политическото бъдеще на високопоставени служители в Пентагона, най-вече на министъра на отбраната Пийт Хегсет, който Тръмп описа като един от първите застъпници на войната в Иран.

"Войната е причината за нашето поражение", написа Ванс в публикация в "Екс". "Ако искате да спорите, че си е струвало, че загубата на Сената за следващите шест години си е струвала, тогава го направете", добави той.

"Всички знаят защо загубихме. И всеки честен разговор за пътя напред оттук нататък трябва да започне именно оттам", подчерта Ванс, който е сочен за потенциален кандидат за президент на изборите през 2028 година.

Ванс: Няма шанс американски удар по Иран да въвлече САЩ в дълга война в региона

Попитан за изказванията на Ванс, Тръмп заяви пред журналисти, че според него те са били добри и че няма възражения относно тях, като добави: "Знам какво мисли той по въпроса". След това обаче Тръмп защити военните действия, като заяви, че войната е била оправдана, тъй като Вашингтон е попречил на Техеран да се сдобие с ядрено оръжие

Някои длъжностни лица и служители в Белия дом разгледаха публикацията на Ванс като отклонение от външнополитическата линия на президента и като публично признание, че войната има вътрешноикономически последствия, заяви съветник от Белия дом пред Ройтерс.

На междинни избори във вторник демократите си осигуриха контрол както над Сената, така и над Камарата на представителите, като за първи път от поколения насам постигнаха убедителни победи в щати, смятани досега за традиционни републикански крепости. Избирателите в консервативните бастиони, които преди само две години изстреляха президента Тръмп към втория му мандат, драстично се обърнаха към демократите, подтикнати от дълбокото разочарование от войната с Иран, безпокойството от високите разходи за живот и гнева към начина, по който Тръмп управлява страната, отбелязва Ройтерс.

Ванс се опита да омаловажи всякакви различия в мненията с Тръмп, като заяви, че президентът също е признал, че войната с Иран е коствала на републиканците загубата на междинните избори. Тръмп обаче беше далеч по-умерен, като заяви, че войната с Иран е била само една от многото причини за изборното поражение.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, считан за възможен съперник на Ванс за президентската номинация на републиканците през 2028 г., запази мълчание след изборното поражение.

Коментарите на Ванс могат да бъдат разглеждани като начало на предизборната му кампания за 2028 г., заяви източник, запознат с въпроса.

Някои служители в Белия дом бяха ⁠уведомени за изказванията му ​още преди публикацията в "Екс". Но представител на Белия дом, в отговор на въпроси от Ройтерс, заяви, че повечето, ако не и всички, висши ​служители в Белия дом са били изненадани от тях.