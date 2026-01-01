Затворник, изтърпяващ доживотна присъда, е бил убит в неделя в гръцкия затвор Домокос по време на сбиване с още двама лишени от свобода.

Според информация на APE-MPE и твърдения на замесените лица и други затворници доживотно осъденият е нахлул в затвора, въоръжен с пистолет, с намерение да нападне главния надзирател.

Искат 16 години затвор за българин, убил съкилийника си в Италия

Освен началника, там се намирали още двама затворници: българин с доживотна присъда за убийството на бизнесмена Джон Макрис през октомври 2018 г. във Вула, както и албанец на име Алкет Ризаи - известен с „филмовото“ си бягство с хеликоптер от затвора Коридалос заедно с Василис Палеокостас.

Според тях българинът, за да защити главния надзирател, се е хвърлил срещу гръка, отнел му е пистолета и е произвел изстрел, като му е нанесъл смъртоносна рана.

Екип полицаи от отдела за убийства в Атина е отишъл в затвора Коридалос, който е поел разследването по случая, и снема показания, за да се изясни какво точно се е случило и как пистолетът е попаднал в затвора.