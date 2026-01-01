Дванадесет дни след тежката влакова катастрофа в Южна Испания, тежко ранена жена е починала вчера в болницата от раните си, съобщиха общественото радио и телевизия и други испански медии, цитирани от ДПА.

С това броят на жертвите на една от най-тежките железопътни катастрофи в историята на страната достигна 46.

От вечерта на 18 януари лекарите се опитваха да спасят живота на 42-годишната жена от Ла Палма дел Кондадо, която беше лекувана в интензивното отделение на болница "Кралица София" в Кордоба.

Малко преди да стане известна новината за смъртта ѝ, властите съобщиха, че 17 души от първоначално над 120 ранени при катастрофата все още са в интензивно отделение.

Според предварителна оценка на официалната разследваща комисия, сблъсъкът между двата високоскоростни влака е бил предизвикан от счупване на релса, посочва ДПА.