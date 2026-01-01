Испанският министър-председател Педро Санчес обяви тридневен траур, след като най-малко 39 души загинаха при сблъсък на високоскоростни влакове в южната провинция Кордоба.

Над 100 души са били ранени, след като два високоскоростни влака са се сблъскали в близост до град Адамус. Педро Санчес обяви, че тридневният траур започва от тази вечер, и обеща, че властите ще стигнат до истинските причини за инцидента, предаде обществената телевизия RTVE.

„Ще открием истината, ще разберем отговора и когато го знаем, ще го оповестим публично с пълна прозрачност и яснота“, заяви той.

По информация на медиите Комитетът за разследване на железопътни инциденти е започнал проверка.

Инцидентът е станал около 19:40 ч. местно време, когато влак, пътуващ от Малага за Мадрид, е дерайлирал край Адамус и е навлязъл в съседен коловоз.

Това е довело до дерайлиране и на втори влак, който се е движел на юг от Мадрид към Уелва.

Регионалните власти съобщиха, че два вагона на влака Alvia са се стоварили по четириметров (13 фута) насип, което е усложнило спасителните операции, съобщи вестник El País.

Министерството на вътрешните работи заяви, че петима от ранените остават в критично състояние, докато 24 други, включително четири непълнолетни, са тежко пострадали. Над 120 души са получили леки до средно тежки наранявания.