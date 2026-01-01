Няколко души са получили леки наранявания, след като пътнически влак се е ударил в кран в Испания.

Пътнически влак е блъснал кран в югоизточния испански регион Мурсия в четвъртък, в резултат на което „няколко души са с леки наранявания“, съобщи държавният железопътен оператор „Ренфе“. Това е поредният железопътен инцидент в страната в рамките на една седмица.

„Има няколко леко пострадали, а кранът не е собственост на „Ренфе“, заяви говорител на компанията пред АФП. Спешните служби в Мурсия потвърдиха, че инцидентът е станал на територията на община Алумбрес, без да уточнят броя на пострадалите.