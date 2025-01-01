Суперзвездата Бионсе - най-награждаваният изпълнител в историята на наградите "Грами" с 35 трофея, прибави към колекцията си своето първо отличие "Еми", предаде Асошиейтед прес.

Певицата, истинското име на която е Бионсе Ноулс-Картър, е сред отличените в категорията за изключителни костюми за вариететно, документално или риалити предаване за Beyonce Bowl - шоуто й на уестърн тематика на полувремето на коледния мач между "Балтимор Рейвънс" и "Хюстън Тексанс", излъчен от Нетфликс.

По време на шоуто в родния й град Хюстън тя представи на живо за първи път песните от албума си Cowboy Carter.

BEYONCÉ WON HER FIRST EMMY AWARD FOR THE BEYONCÉ BOWL. CONGRATULATIONS TO THE GREATEST ARTIST OF ALL TIME!



DESERVED! pic.twitter.com/wzhq9k7NRK — JONATHAN (@Jonathzn) August 12, 2025

Специалната награда "Еми", която се присъжда извън редовния процес на гласуване и се връчва без официална номинация, е първата за Бионсе. Певицата е била номинирана 10 пъти, но досега не е печелила.

Отличията "Еми" за технически постижения се обявяват предварително и се раздават на церемонията Creative Arts Emmy Awards, която ще бъде следващия месец.

Със своите 35 награди "Грами" и първия си трофей "Еми", Бионсе е на половината път от спечелването на "голямата четворка" ЕГОТ - водещите отличия за телевизия, музика, кино и театър. Засега в колекцията на изпълнителката липсват награди "Оскар" и "Тони".