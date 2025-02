Певицата Бионсе - най-номинираният и най-награждаваният изпълнител в историята на наградите "Грами", най-после спечели изплъзващото й се топ отличие за албум на годината, предаде Асошиейтед прес.

Изпълнителката има 99 номинации за водещите отличия в света на музиката, но досега се разминаваше с главната наградата. Това се промени на 67-ата церемония за наградите "Грами", присъждани от американската Национална звукозаписна академия, когато Бионсе триумфира с кънтри албума си Cowboy Carter.

Суперзвездата, която е едновременно най-номинираният и най-награждаваният изпълнител в историята на "Грами"-тата, е участвала четири пъти в надпреварата за водещия приз за албум на годината. Бионсе получи заветното "грамофонче" от служители на пожарната служба на Лос Анджелис.

"Изминаха много, много, много години. Искам да посветя това на Линда Мартел", каза Бионсе, приемайки наградата и визирайки първата комерсиално успешна изпълнителка в историята на кънтри музиката.

the way everyone jumped from their seats is so real pic.twitter.com/UgSQYrbdVC — 𐚁 Beyoncé Gifs (@beygifz) February 3, 2025

"Най-накрая видяхме, че това се случи", каза водещият на церемонията Тревър Ноа, имайки предвид дългоочаквания триумф на Бионсе.

В топ категорията за албум на годината освен Cowboy Carter на Бионсе бяха номинирани New Blue Sun на Андре 300, Cowboy Carter на Бионсе, Short n' Sweet на Сабрина Карпентър, Brat на Чарли Екс Си Екс, Djesse Vol. 4 на Джейкъб Колиър, Hit Me Hard and Soft на Били Айлиш, The Rise and Fall of a Midwest Princess на Чапъл Роан и The Tortured Poets Department на Тейлър Суифт.

Освен албум на годината, "Голямата четворка" на наградите "Грами" включва призовете за запис на годината, песен на годината и най-добър нов изпълнител.

Две от топ отличията - за запис на годината и за песен на годината, което се присъжда за авторство, отидоха при Кендрик Ламар за хитовото парче Not Like Us. Ламар беше със седем номинации за тазгодишните награди "Грами".

Рапърът каза, че ще посвети отличието си на Лос Анджелис.

Not Like Us е вторият хип-хоп сингъл, отличаван някога в тези категории. Първият е This Is America на Чайлдиш Гамбино.

Певецът Уикенд оправи развалените си отношения с наградите "Грами", към които преди време отправи остри критики след демонстрираното пренебрежение към него, с изненадващо изпълнение на новия си сингъл Cry For Me и Timeless съвместно с Плейбой Карти.

THE WEEKND’S FULL PERFORMANCE AT THE GRAMMY’S TONIGHT!



WITH SPECIAL GUEST APPEARANCE BY PLAYBOI CARTI pic.twitter.com/wqeIvxf8Q2 — 𝙼𝙴𝙼𝙴𝙽𝚃𝙾 𝙼𝙾𝚁𝙸 𝚇𝙾💀 (@MementoMoriXO) February 3, 2025

Решението на Уикенд отразява пряко промените, които звукозаписната академия направи, за да постигне по-голямо разнообразие сред гласуващите, отбеляза главният й изпълнителен директор Харви Мейсън младши.

Уикенд открито критикува организацията през 2025 г., когато написа в Туитър, че "Грами"-тата са все така "корумпирани".

В четвъртата водеща категория за най-добър нов изпълнител наградата спечели певицата Чапъл Роан. В благодарствената си реч Роан спомена останалите номинирани - Бенсън Буун, Сабрина Карпентър, рапърката Доучи, група "Крънбин", Шабузи, Теди Суимс и Рей, след което отправи призив към големите лейбъли и музикалната индустрия да полагат грижи за изпълнителите, особено за тепърва развиващите се. "Те са ценни служители", каза Чапъл Роан.

chappell roan wins a fucking grammy and calls out the entire system and demands labels to provide a livable wage and health insurance. god i love her so much and how she refuses to conform to the industry. no one does it like her pic.twitter.com/mS9IH5ZBws — isa 🥧🩸| r+j (@jyndjarin) February 3, 2025

В един от най-специалните моменти на церемонията в залата "Крипто арена" в Лос Анджелис Тейлър Суифт, която миналата година сътвори история на наградите "Грами", връчи приза за най-добър кънтри албум на Бионсе за Cowboy Carter.

На миналогодишното наградно шоу Суифт спечели водещия приз за албум на годината за рекордния четвърти път с Midnights, припомня Асошиейтед прес.

"Наистина не очаквах това. Уау... Жанрът е студена дума, която ни държи на мястото ни като артисти. Все още съм в шок. Много благодаря за оказаната ми чест", каза Бионсе, която имаше най-много номинации за тазгодишните награди "Грами" - 11.

Церемонията за водещите отличия в света на музиката е известна със своите изпълнения. Тази година сред артистите, поднесли впечатляващи спектакли на сцената, беше Чапъл Роан. Певицата представи разтърсваща версия на парчето си Pink Pony Club от върха на гигантски розов кон, заобиколена от танцуващи каубои-клоуни.

Тазгодишната наградна церемония започна с няколко препратки към горските пожари в района на Лос Анджелис, които опустошиха града, но поставиха в центъра на вниманието неговата устойчивост.

Започвайки речта си водещият Тревър Ноа обеща шоу, посветено както на засегнатите от огнената стихия, така и на Лос Анджелис. С наближаването на края на церемонията Ноа обяви, че към момента зрителите са допринесли със 7 милиона щатски долара за пострадалите от пожарите.

На сцената, наподобяваща планините на Лос Анджелис, родената и израснала в града Били Айлиш и нейният брат и сътрудник Финиъс изпълниха хита й Birds of a Feather. Това беше един от многото начини, по които шоуто демонстрира желанието си да поздрави града. "Обичаме те, Лос Анджелис", каза Айлиш в края на изпълнението.

Шестдесет и седмата церемония за наградите "Грами" започна с изпълнение на песента на Ранди Нюман "I Love L.A. ("Обичам Лос Анджелис), поднесено от група "Доус", чиито членове бяха пряко засегнати от пожарите, съвместно със звезди на музиката като Джон Леджънд, Брад Пейсли, Шерил Кроу, Британи Хауърд, Сейнт Винсънт.

Първата награда на вечерта беше присъдена на изгряващата хип-хоп звезда Доучи за най-добър рап албум за Alligator Bites Never Heal. Тя отбеляза през сълзи, че само три жени са печелили в тази категория - Лорин Хил, Карди Би и самата тя.

Уил Смит представи трибюта за легендарния музикален продуцент Куинси Джоунс, който почина на 3 ноември миналата година. "За своите 91 години той докосна много животи, но трябва за кажа, че промени и моя завинаги. Без Куинси Джоунс вероятно нямаше да знаете кой е Уил Смит", каза певецът и актьор.

В трибюта се включиха звездата на "Злосторница" Синтия Ериво, която под акомпанимента на пиано на Хърби Хенкок изпълни Fly Me to the Moon на Франк Синатра.

Лейни Уилсън и Джейкъб Колиър изпяха Let the Good Times Roll, последвани от Стиви Уондър и отново Хърби Хенкок, които изпълниха Bluesette и We Are The World. За емблематичното парче към тях се присъединиха ученици от две училища, опустошени в пожарите в района на Лос Анджелис.

На сцената след това излезе Джанел Моне, за да поднесе вдъхновено изпълнение на Don't Stop 'Til You Get Enough, превъплъщавайки се в образа на Майкъл Джексън в блестящ смокинг и демонстрирайки без усилие знаковата му лунна походка.

Песента Now and Then на "Бийтълс", в която е използвана технология за изкуствен интелект, взе наградата за най-добро рок изпълнение. Шон Ленън прие наградата от името на баща си Джон Ленън. "Колкото до мен, това е най-добрата група за всички времена. Пускайте музиката на "Бийтълс" на децата си. Имам чувството, че светът не може да си позволи да забрави", каза Шон Ленън.

Сабрина Карпентър изпълни потпури от най-големите си хитове на миналата година Espresso и Please, Please, Please.

За доброто настроение на публиката в наградната нощ се погрижиха и повечето от номинираните в категорията за най-добър нов изпълнител. Освен Чапъл Роан, сред тях бяха Бенсън Буун, Доучи, Теди Суимс, Шабузи, Рей.

Шакира спечели наградата за латиноамерикански поп албум за Las Mujeres Ya No Lloran. Колумбийската певица посвети отличието си на всички свои братя и сестри имигранти в тази страна.

🏆💿 ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ just won Best Latin Pop Album! This is Shakira’s 4th US #GRAMMY, now holding 20 Recording Academy awards! pic.twitter.com/CeoBvEFSXV — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) February 3, 2025

Антъни Кийдис и Чад Смит от "Ред хот чили пепърс" изпълниха хита на групата Under the Bridge, напомняйки на публиката да подкрепи своите приятели и съседи в Лос Анджелис, докато те възстановяват живота си. Кийдис и Смит след това връчиха наградата за най-добър поп вокален албум на Сабрина Карпентър за Short n' Sweet.

Лейди Гага и Бруно Марс си партнираха за изпълнението на на California Dreamin'. По-късно певицата Сиза им връчи награда "Грами" за най-добро изпълнение на поп дует/група за хита им Die With A Smile.

Алиша Кийс беше удостоена с наградата за глобално въздействие на името на Доктор Дре.

The iconic Alicia Keys named Solange as one of many overlooked female producers who have “powered the industry” while accepting her Global Impact Award at the 2025 Grammys pic.twitter.com/sI2j7cLcc4 — solange hourly (@solangehourly) February 3, 2025

На тазгодишната церемония за наградите "Грами" много изпълнители бяха отличени за първи път. Сред тях бяха Сабрина Карпентър, Чапъл Роан, Доучи, Чарли Екс Си Екс, Ейми Алън, изпълнителят на регионална мексиканска музика Карин Леон, френската метъл група Gojira, кънтри фолк изпълнителка Сиена Феръл.

Gojira са сред изпълнителите на тридневния музикален фестивал Hills of Rock, който ще се проведе от 25 до 27 юли в Пловдив.

Решенията за наградите "Грами" се вземат от около 13 000 професионалисти в бранша, които членуват в Националната звукозаписна академия. Тазгодишното събитие отличи най-добрите постижения, издадени в периода между 16 септември 2023 г. и 30 август 2024 г., в широк спектър от жанрове, включително поп, рок, рап, кънтри и много други.

Освен за албум на годината, отличеният Cowboy Carter на Бионсе включва хита й Texas Hold 'Em, който беше номиниран за запис, песен и кънтри песен на годината. Суперзвездата беше с номинации в широк спектър от жанрове, включително в категориите за поп, кънтри, американа и мелодично рап изпълнение.

Певицата преди е губила в съревнованието за топ отличието от Тейлър Суифт, Адел, Хари Стайлс и Бек, отбелязва АФП.

Спечелвайки дългоочакваната награда за албум на годината, която липсваше в колекцията й, Бионсе стана първата чернокожа жена с подобен успех през 21-ви век.

За последен път Лорин Хил е печелила водещото отличие път през 1999 г. за The Miseducation of Lauryn Hill, присъединявайки се към Натали Коул и Уитни Хюстън като единствените чернокожи жени, които са вземали най-голямата награда "Грами".