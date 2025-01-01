Американски военни са арестували висш член на "Ислямска държава" в Северозападна Сирия, съобщиха разузнавателни източници и сирийски държавни медии, цитирани от Асошиейтед прес.

Все още не е ясно дали задържаният е върховният лидер на групировката. Акция с хеликоптери е осъществена тази сутрин в град Атме близо до турската граница. Според Сирийския център за наблюдение на човешките права (СЦНПЧ) арестуваният е Абу Хафс ал Курейши от "Ислямска държава", който е гражданин на Ирак.

Задържаният е бил придружен от жена, говореща френски, но не е ясно дали тя е била задържана от американските сили или от пристигналите по-късно сирийски власти, които са блокирали района.

Преди две години "Ислямска държава" обяви, че Абу Хафс ал Курейши е новият лидер на групировката, след като турските власти ликвидираха предшественика му.

Сирийската държавна телевизия цитира анонимен представител на силите за сигурност, който твърди, че обектът на операцията се казва Али, но истинското му име е Салах Номан. Той живеел в апартамент със съпругата, сина и майка си и е загинал при акцията.

Все още няма яснота защо има разминаване в имената, съобщени от държавните медии и от наблюдателите на конфликта.