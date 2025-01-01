Монументът Братска могила в столичната Борисова градина отново е осквернен, алармират столичните социалисти в своя позиция. Те настояват кметът Васил Терзиев да предприеме спешни мерки за почистване, ремонт и поставяне на осветление и видеонаблюдение около монумента.

От Изпълнителното бюро на БСП – София прилагат снимки, от които се вижда, че паметникът е надраскан с пречупени кръстове, неонацистки символи и расистки призиви, демонстриращи език на омразата. Счупени и изкъртени са фигури от композицията, както и плочи от постамента.

Градският съвет на БСП-София

В позицията се посочва, че „този вандализъм е резултат от 35-годишния пещерен антикомунизъм, в името на който са реабилитирани и нормализирани много практики и символи на нацизма и фашизма“. Според ръководния орган на Столичната организация на социалистите през този период сме станали свидетели на брутална разправа с паметта и историята.

„Вандализмът срещу Братската могила обаче е резултат и от 35-годишната неолиберална икономическа политика, която доведе до тежки разломи и неравенства в българското общество и маргинализира големи социални групи. Като добавим към това превръщането на културата и образованието в стока, ние имаме благоприятната среда за култивиране на неонацизъм“, пише още в позицията на БСП – София.

Градският съвет на БСП-София

Столичните социалисти са категорични, че тези системни фактори за неонацистките изстъпления не може да бъдат оправдание за бездействието на властите. "Затова призоваваме Васил Терзиев да се запознае внимателно с отговорностите, които има в качеството си на кмет на София, и да предприеме бързи и адекватни действия за почистване на Братската могила.

Изпълнителното бюро на БСП – София настоява за почистване на монумента в Борисовата градина до 1 септември 2025 г., за ремонт на обелиска, фигурите и постамента и на прилежащите части около тях. Настояват и за поставяне на осветление и на камери за видеонаблюдение, които да са свързани с полицията, за да може органите на реда да предотвратят бързо и адекватно всеки следващ опит за вандализъм и да задържат нарушителите.