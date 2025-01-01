Фалшиви профили и сайтове дублират промоции на истински фирми, предупреждават от дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП.

През последните дни са били установени редица измамни страници, които копират официални профили и сайтове на компании. Най-често става въпрос за онлайн магазини, обявили сезонни намаления или промоции, от които престъпниците се възползват, за да заблудят клиенти.

Целта е да убедят потребителите, че пазаруват от реален магазин, да ги привлекат с още “по-изгодни” оферти и игри и да ги накарат да платят с карта.

Как да се предпазите:

бъдете сигурни, че разглеждате и поръчвате от официален сайт или профил;

вижте дали промоцията е обявена на официалните страници на фирмата;

проверявайте профила в социалните мрежи – кога е създаден, колко последователи има, дали е верифициран със синя отметка . Ако има малко или никакви последователи – най-вероятно е фалшив;

не въвеждайте пароли или банкови данни в съмнителни страници.

Ако бъдат измамени, гражданите трябва незабавно да уведомят обслужващата ги банка и да подадат сигнал в системата за докладване на социалната мрежа или към дирекция „Киберпрестъпност” на ГДБОП.