Възрастна жена от град в област Пловдив е дала на мним униформен 40 000 лева, след като била заблудена в телефонно обаждане, че ще помогне на полицията в акция за залавяне на телефонни измамници, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР - Пловдив.

Жената, на около 70 години, получила обаждането на 17 август и в същия ден предала сумата на непознатия пред дома си.

По случая тече разследване.

Измамна схема: Мними служители на ГДБОП отмъкнаха от млада жена близо 10 000 лв.

Във връзка със случая от пловдивската дирекция на МВР отправят поредното предупреждение, че полицията никога не търси съдействие от гражданите по телефона и няма практика да им иска пари и ценности за целите на своите операции. Независимо от периодичните разяснителни кампании все още има хора, които се поддават на измамните схеми.

Отново настоятелно призоваваме гражданите под никакъв предлог да не предоставят пари или ценности на непознати, потърсили ги по телефона, посочват от ОДМВР - Пловдив.

БТА припомня, че през април в Пловдив бяха арестувани двама мъже за телефонна измама за 13 хиляди лева. Месец по-рано прокуратурата в Пловдив повдигна обвинения по две досъдебни производства за извършени телефонни измами за общо 88 600 лева.