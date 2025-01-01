90-годишен мъж е станал жертва за имотна измама, извършителят е задържан. Това съобщи Валентин Добрев, наблюдаващ прокурор по делото.

Сумата от 17 800 лева е била предаде в софийския квартал "Младост" в торба на т.нар. муле.

Сигналът е подаден на 13 август.

Той обяви, че престъплението е тежко и се предвижда лишаване от свобода от 1 до 6 години. От вчера обвиняемият е с постоянна мярка "задържане под стража". Той е криминално проявен, но не е осъждан до момента.

Парите са намерени и ще бъдат върнати на пострадалия 90-годишен мъж. "Парите са намерени в жилището на обвиняемия", заяви Добрев.

"Схемата е обичайна - съдействие на полицията за заловяването на телефонни измамници", заяви инспектор Стефан Попов. Той обяви, че по оперативни данни останалите съучастници са в Румъния.

Валентин Добрев подчерта, че прокуратурата ще е безкомпромисна към подобни случаи и измамници.

На брифинг пред журналисти инспектор Стефан Попов отново отправи апел към гражданите и подчертаха, че МВР не иска суми от хората за провеждане на операции.

Той предупреди за друга измама, която набира повече сила с т.нар. кредити. "При нея извършителите отново се представят за служители на полицията, СДВР, ГДБОП, ДАНС и под предлог, че някой тегли сума с фалшиво пълномощно от банката, карат хората да теглят конкретни суми", съобщиха от прокуратурата.