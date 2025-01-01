Жена от община Джебел стана жертва на измама по сценарий с мними служители на ГДБОП, съобщиха от полицията.

С младата жена са е свързали по телефона и са поискали да изтегли онлайн кредит и да преведе парите, за да има чист кредитен рейтинг.

Нова финансова измама: Мошеници се представят за комисари от ГДБОП (СНИМКИ)

В измамата се включил и втори участник, който се представил за банков служител. Жената е изтеглила 9700 лв. и ги превела на посочени от измамниците сметки.

От ГДБОП многократно предупреждаваха за измамния сценарий, при който се използва името на службата.

Отново припомняме, че полицейски служители не биха осъществявали контакт с граждани по телефона с цел да се правят парични преводи.

Ако попаднете в такъв сценарий, не теглете кредити, не правете преводи към банкови сметки и незабавно сигнализирайте на тел.112 или в най-близкото управление на МВР.