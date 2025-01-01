Сладкият и игрив мечок Тони се забавлява с дългоочаквана разхлаждаща баня в обновеното си външно заграждение, съобщиха от зоопарка в София.

Сега той разполага с увеличена площ за разходка, която беше грижовно засята с тревисти растения от гледачите в зоопарка.

Зоологическата градина работи с лятно работно време и без почивен ден.

Касите за продажба на билети на Западния и Централния вход работят от 9:30 до 18:00 часа, а престоят на посетителите на територията на зоопарка е разрешен до 19:00 часа.

Залите "Големи котки, терариум и аквариум", "Гиганти", Примати III и II" са отворени между 9:30 и 18:00 часа.

Поради ограничения капацитет на паркингите при двата входа се препоръчва да се използва градския транспорт, за да достигнете зоопарка.