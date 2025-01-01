Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 47-годишен мъж, нарушил заповед за защита от домашно насилие и нанесъл телесна повреда на жена.

На 18 август 2025 г. около 21 часа пред магазин в столичния ж.к. „Младост 4“ обвиняемият Х. К. не изпълнил заповед за незабавна защита от домашно насилие, с която се задължава да се въздържа от насилие по отношение на З. К. и да не я доближа на разстояние, по-малко от 200 метра.

Обвиняемият ударил жената с юмрук в лицето и ѝ причинил лека телесна повреда. Деянието е извършено в условията на домашно насилие.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпления по чл. 296, ал.1 от НК и чл. 296, ал.1 НК, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

Х.К. е осъждан. Предвид възможността да извърши друго престъпление, с постановление на наблюдаващ прокурор той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.