Община Трън е изпратила писмо до Регионална здравна инспекция в Перник с искане за вземане на проби на водата от селата, засегнати от големия пожар, станал в края на миналия месец.

Това съобщи кметът на пограничната община Цветислава Цветкова. Тя коментира, че е изискала да бъдат извършени проби, отнасящи се до качеството на питейната вода в селата Слишовци, Рани луг, Насалевци, Главановци и Милославци.

„Правим това, за да видим има ли някакъв проблем, тъй като каптажите и резервоарите, от които съответните населени места се водоснабдяват, се намират нависоко в горски масив, където горя пожарът“, каза Цветкова.

Тя уточни, че към момента все още не са получени протоколи с резултати от извършени проби. Кметът отбеляза още, че са постъпили няколко сигнала за липса на вода от живеещи в тези населени места.

„На някои от местата няма вода. Сутринта ми звъняха от Насалевци, че във високата част на селото имат проблем с водата. В Рани луг част от къщите пак имат някакъв частичен проблем, но получих уверение от ВиК, че това не е свързано с пожара, а е от малкия дебит на водата, постъпващ в резервоарите“, посочи Цветкова.

Тя допълни, че във връзка с изследването е уведомила и управителя на „Водоснабдяване и канализация“-Перник инж. Борислав Иванов.