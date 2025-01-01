Сръбският премиер Джуро Мацут е разследван за смъртта на пациент. Делото е започнало след подадена жалба през 2019 г., докато той е началник на отделението в Клиниката по ендокринология. Това съобщи сръбският разследващ портал Крик, предаде БГНЕС.

Жалбата е подадена срещу Мацут и група лекари от Драган Стеванович, съпруг на починалата, защото не са получили нейното писмено съгласие за рисковата интервенция, на която е била изложена.

Конституционния съд (КС) обаче не е взел решение от пет години насам. По време заседанието си през месец март тази година от КС съобщиха, че се нуждаят от още време за събиране на „допълнителни съображения“.

Когато Мацут става началник на отделението в Клиниката по ендокринология през 2019 г., едно от нещата, които той въвежда, според разказа на негов сътрудник е лекарите да получават писмено съгласие от пациентите за интервенциите, на които се подлагат.

Това е документ, в който пациентът е ясно информиран за всички възможни усложнения на лечението и се съгласява с тях чрез подписа си. Законът за правата на пациентите също постановява, че е „необходимо“ лекарите да получат „писмено съгласие“ за по-сериозни интервенции.

„Никаква медицинска мярка не може да бъде предприета срещу пациент без неговото съгласие“, се казва в закона.

След като Даниела Стеванович, която е била лекувана за рядък вид тумор в отделението на Мацут, е починала, съпругът ѝ събрал цялата медицинска документация, но не намерил съгласието ѝ за рисковата интервенция, на която е била подложена.

Заради това месец след смъртта ѝ, през май 2019 г., Драган Стеванович подава наказателна жалба до прокуратурата в Белград и образува граждански иск. Той подава наказателна жалба срещу Мацут и четирима други лекари, лекували съпругата му.

По време на производството петимата ответници твърдят, че са направили всичко в съответствие със закона.

Въпреки че няма писмено съгласие, те заявяват, че са информирали устно пациентката за всички усложнения, които могат да възникнат по време на лечението. Мацут също така твърди, че е достатъчно подписът на пациентката да е върху друг документ - медицинската история.

Тогавашната сътрудничка на Мацут обаче дава различно изявление в едно от производствата, твърдейки, че подписът на пациентката върху медицинската история не се отнася до терапията, а е просто нейното съгласие да бъде освободена за уикенда.

Тя отбелязва също, че именно Мацут е въвел правилото за задължително писмено съгласие в техния отдел. Експерти, интервюирани от журналисти на Крик, също казват, че подписът върху медицинската история не може да се счита за писмено съгласие на пациента за интервенция.

Прокурор Йована Дмитрович обаче отхвърля наказателната жалба през март 2020 г. Стеванович подава възражение до Висшата прокуратура, която го отхвърля същата година, след което се обръща към Конституционния съд, който все още не се е произнесъл по този процес.

„Мога да напиша спешно писмо, въпреки че често се казва, че имат натрупани дела, но пет години чакане не е нормално. Искам да получа отговор. След решението на Конституционния съд има възможност за по-нататъшни действия, мога да обжалвам и пред съда в Страсбург“, каза съпругът на починалата пациентка.

Според д-р Марко Ленс, световен експерт по лечение на рак на кожата и хирург, подписът на пациента е задължителен при извършване на интервенции.

„Пациентът трябва да даде съгласие за всякакъв вид интервенция. Ако става въпрос за какъвто и да е вид операция, това информирано съгласие трябва да включва обяснение каква е процедурата, какви са ползите от тази процедура, но и рисковете, които тя носи“, заяви Ленс.