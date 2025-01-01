Папа Лъв XIV призова католиците и другите вярващи да спазят ден на пост и молитви за мир в Украйна и другите раздирани от война страни в петък, предаде Ройтерс.
"Тъй като нашата Земя продължава да бъде наранявана от войните в Светите земи, в Украйна и в много други райони [...], приканвам всички вярващи да посветят 22 август на пост и молитва", каза папата по време на седмичната си аудиенция във Ватикана.
Нека вярващи помолят Бог "да ни дари мир и справедливост и да изтрие сълзите на онези, които страдат поради продължаващите въоръжени конфликти", призова Светият отец.