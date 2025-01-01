Задълбочено разгледахме казуса и виждаме, че има пропуски в нормативната уредба. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов на брифинг в Министерския съвет (МС) по повод инцидента в Несебър, при който 8-годишно дете загина след падане при полет с парашут. По-рано днес премиерът Росен Желязков обяви, че е възложил на министри и агенции да направят предложения за промени, свързани с тази дейност.

По думите на Караджов парасейлинг, парапланеризъм, скачане с парашут и други подобни дейности се организират по търговски начин и липсва ясна правна регламентация. Затова е възложена и задача на министрите на икономиката, спорта и туризма, както и на три агенции, да подготвят в спешен порядък текстове за законово уреждане на тези въпроси, които да бъдат внесени в Народното събрание, обясни министърът.

Водолази търсят катарамите на коланите, с които е било вързано загиналото дете в Несебър

По отношение на извършения от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ контрол на плавателния съд в Несебър не са открити пропуски, каза Караджов. В началото на сезона е извършена първоначална проверка на годността на плавателните средства. Последваща проверка е имало и на 16 юли, когато е проверено конкретното плавателното средство и водачът за изискуемите документи и за неговата правоспособност да управлява такава лодка, като нарушения не са открити, разясни министърът. „Проверен е и същият център за водни развлечения и също не са открити нарушения по линия на спазване на закона“, информира Караджов. На 17 юли с „Гранична полиция“ сме проверили и т.нар. канали за излизане и влизане на подобни плавателни средства, изобщо за организирането на подобни атракциони, там също не са открити нарушения, посочи още той.

От гледна точка на „Морска администрация“ са важни две неща – дали водното средство е годно за мореплаване и за каква дейност. Проверен е водачът - капитанът, който я придвижва, обясни Караджов. Той отново спомена и проверката на периметъра във вода, в рамките на който се движи лодката. Само дотам се простират правомощията на „Морска администрация“. Оттам нататък (въпросите за това) колко е здрава сбруята, дали катарамите, карабинерите са достатъчно здрави, (за) да понесат съответните килограми на двама души, вече влизат в (компетенциите) на три агенции (...) Да бъдат добавени в нормативната база, за да бъде това една правно регламентира дейност, защото се извършва по търговски начин, уточни Караджов.