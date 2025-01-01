Мобилен пункт за опасни отпадъци от бита ще бъде разположен в четвъртък, 21 август, в район „Красна поляна“ в София. Той ще се намира на паркинга до районната администрация на ул. "Освобождение" №25 в часовия интервал от 10 до 18 ч., съобщиха от Столичния инспекторат на сайта си.

Хората могат да предадат опасните отпадъци, които не трябва да попадат в природата или контейнерите за битов отпадък – като лакове и бояджийски материали, луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, фармацевтични продукти, лекарства с изтекъл срок на годност, както и препарати за растителна защита и замърсени опаковки.

Софиянци са предали над 15 тона опасни отпадъци от началото на 2025 година

През март жителите на районите "Младост" и "Лозенец" предадоха разделно в рамките на един ден близо 1,3 тона опасни отпадъци.

Разделното събиране на опасни отпадъци продължава с мобилния пункт, който обикаля всички райони в София. График за събиране на опасни отпадъци от домакинствата за 2025 година може да намерите в сайта на Столичния инспекторат.