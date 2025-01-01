Двама души са пострадали леко при катастрофа между пътнически и товарен влак днес в Северна Италия, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Движението по линията Бренер-Тренто, между Медзокорона и Тренто, е било спряно за няколко часа заради сблъсъка.

Trento, alcuni carri merci si sono staccati dal resto del convoglio e hanno urtato un treno regionale fermo in quel momento: ferite tre persone, non sono gravi. Una carrozza è uscita dai binari. Sospesa la circolazione sulla linea del Brennero @ultimoranet pic.twitter.com/2D4fbWm098 — Ultimora.net (@ultimoranet) August 20, 2025

Железопътната компания "РФЛ" (RFL) съобщи, че се води разследване на обстоятелствата, довели до инцидента.

Според първоначалната информация по време на маневриране в района на Ронкафорт в Тренто товарните вагони са се отделили от композицията, причинявайки сблъсък с регионалния влак, който е бил спрян на светофар. Дерайлирал е един вагон.

Двама души са пострадали леко, но няма данни за по-сериозни наранявания сред пътниците или екипажа на влака.