Двама души са пострадали леко при катастрофа между пътнически и товарен влак днес в Северна Италия, предаде италианската новинарска агенция АНСА. 

Движението по линията Бренер-Тренто, между Медзокорона и Тренто, е било спряно за няколко часа заради сблъсъка.

 

 

Железопътната компания "РФЛ" (RFL) съобщи, че се води разследване на обстоятелствата, довели до инцидента. 

Според първоначалната информация по време на маневриране в района на Ронкафорт в Тренто товарните вагони са се отделили от композицията, причинявайки сблъсък с регионалния влак, който е бил спрян на светофар. Дерайлирал е един вагон.

Двама души са пострадали леко, но няма данни за по-сериозни наранявания сред пътниците или екипажа на влака.

