Министерският съвет одобри проект на Споразумение за сътрудничество в областта на отбраната между правителствата на Република България и Италианската република. Документът предвижда съвместно изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“.
В контекста на ангажиментите към НАТО
Решението е част от изпълнението на задълженията на България като пълноправен член на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). Предстои изграждането на модерна военна инфраструктура, предназначена за многонационалната бойна група, разположена в страната.
Стратегическо значение
Военните съоръжения в района „Кабиле“ ще бъдат ключов елемент за:
- укрепване на отбранителните способности на България и НАТО в региона;
- разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група;
- възможност за разширяване на групата при необходимост.
Сътрудничество с Италия
Партньорството с Италия е стратегически избор, тъй като двете страни споделят общи цели в рамките на НАТО и имат опит в съвместни военни инициативи. Споразумението ще позволи обмяна на експертиза, ресурси и технологии, като същевременно ще ускори реализацията на проекта.
Значение за националната сигурност
Проектът ще осигури не само по-висока оперативна готовност на Българската армия, но и по-голяма интеграция с въоръжените сили на съюзниците. Той е част от по-широката стратегия за модернизация на отбраната и повишаване на способностите за реагиране на потенциални заплахи.