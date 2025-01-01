Министерският съвет одобри проект на Споразумение за сътрудничество в областта на отбраната между правителствата на Република България и Италианската република. Документът предвижда съвместно изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район „Кабиле“.

В контекста на ангажиментите към НАТО

Решението е част от изпълнението на задълженията на България като пълноправен член на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО). Предстои изграждането на модерна военна инфраструктура, предназначена за многонационалната бойна група, разположена в страната.

Стратегическо значение

Военните съоръжения в района „Кабиле“ ще бъдат ключов елемент за:

укрепване на отбранителните способности на България и НАТО в региона;

разполагане и поддръжка на многонационалната бойна група;

възможност за разширяване на групата при необходимост.

Сътрудничество с Италия

Партньорството с Италия е стратегически избор, тъй като двете страни споделят общи цели в рамките на НАТО и имат опит в съвместни военни инициативи. Споразумението ще позволи обмяна на експертиза, ресурси и технологии, като същевременно ще ускори реализацията на проекта.

Значение за националната сигурност

Проектът ще осигури не само по-висока оперативна готовност на Българската армия, но и по-голяма интеграция с въоръжените сили на съюзниците. Той е част от по-широката стратегия за модернизация на отбраната и повишаване на способностите за реагиране на потенциални заплахи.