53-годишен работник пострада при инцидент в двора на оръжейния завод „Арсенал“.

Около 11:30 часа днес е бил подаден сигнал за това, че в двора на завода в Казанлък е пострадал 53-годишен мъж, който управлявал багер. Той е извършвал дейност, при която машината е избутвала с греблото отпадъчен материал от производството в завода към определено място за съхранение.

Тежък инцидент в завод „Арсенал“, има загинал работник (ВИДЕО)

Според първоначалните данни по време на работата е станало внезапно възпламеняване, в резултат на което водачът на багера е получил обгаряне по тялото. На място е пристигнал медицински екип. Пострадалият мъж е бил откаран за лечение в болница с ведомствената линейка на завод "Арсенал" към Клиниката по изгаряния в Пловдив.

Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. Предстои да бъдат разпитани свидетели, назначени експертизи и други.

Преди седмици при авария на машина загина работник в оръжейницата.