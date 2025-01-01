Младеж на 16 години от София е откаран в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) - Бургас със съмнения за комоцио, след като е паднал от воден атракцион в района на централния плаж в "Слънчев бряг". Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Около 15:30 часа днес трима непълнолетни туристи, отседнали в курортния комплекс, използвали воден атракцион "плаващ дюшек", теглен от моторница. Лодката предприела рязка маневра и един от младежите се изпуснал от дюшека, падайки в морето, след коeто отново се качил самостоятелно.

При слизането на брега младежите нямали оплаквания, но падналият бил с леко кръвотечение в областта на брадичката, посочиха от полицията. Отказал помощ, но след няколко метра му станало лошо, като получил световъртеж.

По случая тече разследване.