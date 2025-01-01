Младежи на 17 и 14 години са задържани за срок до 24 часа за неизпълнение на полицейско разпореждане. Проверява се и съпричастността им към кражба от дерайлиралата на 15 август влакова композиция край симеоновградското село Пясъчево.

Това съобщиха от Районната прокуратура в Стара Загора, където се наблюдава досъдебното производство по случая.

Производството е за това, че противозаконно е попречено на полицейски служители от Областната дирекция на МВР в Хасково да изпълнят задълженията си във връзка със задържането на двама извършители на кражба. На 19 август около 21:30 часа двама полицейски служители от дирекцията в Хасково изпълнявали задълженията си по охрана на дерайлиралата влакова композиция край Пясъчево. При обхода на мястото те забелязали двама младежи, които се придвижвали с каруца с конски впряг, а в нея били натоварили метални части от вагоните, посочват от прокуратурата. Те са се движели по пътя в посока към град Гълъбово, област Стара Загора.

Полицейските служители са предприели преследване на каруцата и са задържали 17-годишния младеж, а другият успял да избяга, посочват от обвинението. През това време каруцата продължила да се движи самостоятелно по пътя, като се ударила в пътуващ лек автомобил, марка „Ауди“, и се разпаднала на части. В колата се намирали четирима души, които не са пострадали.

Докато полицаите изпълнявали задълженията си по установяване на самоличността на 17-годишния младеж, край тях се събрали група хора от Гълъбово, които настоявали служителите на МВР незабавно да го освободят и започнали да ги бутат и дърпат. В резултат на това единият от полицейските служители паднал на земята и му били нанесени удари по тялото. За да възпре действията им и недопустимото поведение спрямо полицейски служители при изпълнение на задълженията им, колегата му произвел предупредителен изстрел със стоп патрон със служебното оръжие във въздуха.

Въпреки това събраните на място хора не се разотишли и не престанали да се саморазправят, в резултат на което той произвел втори изстрел със стоп патрон, който е попаднал в крака на 43-годишен мъж, посочват от Районната прокуратура. Подаден е бил сигнал на тел. 112. На място са пристигнали медицински екипи, като е установено, че нараняването на 43-годишния мъж е повърхностно. Той е бил обслужен амбулаторно и освободен след прегледа. По случая е образувано досъдебно производство в Районна прокуратура-Стара Загора, което се разследва от следовател за причиняване на лека телесна повреда от полицейски орган.

По двете досъдебни производства се извършват активни действия по разследването с оглед установяването на всички факти и обстоятелства. Провеждат се разпити на свидетели, назначени са медицински експертизи, иззети са веществени доказателства и др.

БТА припомня, че на 15 август товарна влакова композиция с повече от 30 вагона се преобърнала край симеоновградското село Пясъчево. При инцидента пламнаха цистерни с гориво.