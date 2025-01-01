53-годишен работник е пострадал при инцидент в двора на оръжейния завод „Арсенал“. Мъжът е в критично състояние и с опасност за живота, съобщиха за БТА от Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Свети Георги“ в Пловдив, където той е приет в Клиниката по изгаряния.

Сигналът за пострадалия работник е бил подаден около 11:30 часа днес. Той е управлявал багер в двора на завода в Казанлък, избутвайки отпадъчен материал от производството в завода към определено място за съхранение.

Тежък инцидент в завод „Арсенал“, има загинал работник (ВИДЕО)

Според първоначалните данни по време на работата е станало внезапно възпламеняване, в резултат на което мъжът е получил обгаряне по тялото. На място е пристигнал медицински екип. Пострадалият работник е бил откаран за лечение с ведомствената линейка на завода.

Извършен е оглед на местопроизшествието и е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора. То е за причиняване на средна телесна повреда поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или дейност, представляваща източник на повишена опасност – престъпление по чл. 134 от Наказателния кодекс. Предстои да бъдат разпитани свидетели, назначени експертизи и други.

Преди седмици при авария на машина загина работник в оръжейницата.