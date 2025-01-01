Свикването на извънредна комисия за „спешно“ решаване на проблема с безводието представлява опит на Пеевски и контролираното от него мнозинство да прехвърли отговорността от изпълнителната власт върху Народното събрание, заявяват от парламентарната група на "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) в позиция до медиите.

"Това е акт на политически популизъм, който не може да доведе до трайни и ефективни решения, тъй като управлението на водния сектор е изцяло в правомощията на правителството", посочват от политическата сила.

Вчера лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски настоя председателят на парламента Наталия Киселова да свика извънредно заседание на Комисията по околна среда и водите за изработване и приемане на решение на Народното събрание за незабавно, ефективно и категорично разрешаване на системната криза с водите.

В позиция днес от ПП-ДБ припомнят, че по тяхно предложение на 11 декември 2024 г. е била създадена временна комисия за безводието, която в началото на юли 2025 г. е приела доклад с конкретни препоръки за действия, базирани на становища от експерти. Този доклад по необясними причини не бе внесен от управляващото мнозинство за приемане в пленарна зала и още залежава на бюрото на председателя на парламента Наталия Киселова, посочват от коалицията.

Днешната криза е резултат от дългогодишното управление на ГЕРБ, през което проблемът с безводието беше многократно замитан, а голяма част от изпълнените проекти са силно компрометирани от некачествено изпълнение, кражби и корупция, смятат от ПП -ДБ.

"Строиха се язовири без довеждаща инфраструктура и без анализ на необходимостта им, дадоха се милиони за тръбопроводи, които от години не могат да бъдат узаконени, похарчиха се десетки милиарди за водна инфраструктура, а България е на челно място в Европа по население, обхванато от воден режим всяка година и рекордьор по водни загуби", се посочва още в позицията.

Според ПП-ДБ отговорността за справяне с последиците носи изпълнителната власт в лицето на министър-председателя Росен Желязков.

В бюджета за 2025 година не бяха отпуснати средства за справяне с безводието, а предложенията за финансиране на най-засегнатите райони бяха отхвърлени в пленарната зала, отбелязват още от политическата сила.

От коалиция „Продължаваме промяната-Демократична България“ обявиха, че внасят проект на решение, с който се задължава изпълнителната власт да започне да изпълнява мерките от доклада на Временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за проблемите с безводието. Настояваме докладът на временната комисия да бъде незабавно внесен за разглеждане и гласуване в пленарна зала, посочват от политическата сила. От ПП-ДБ настояват и за спешна актуализация на държавния бюджет за 2025 г. и приоритизирането на финансови средства за справяне с водната криза.

"Българите заслужаваме конкретни действия, а не безкрайни обсъждания, за да си прави санкционираният за корупция Делян Пеевски реклама, докато хиляди семейства чакат реални действия от правителството. Водата не трябва да е заложник на политически игри", заявяват от "Продължаваме промяната" и в отделно съобщение до медиите.

"Когато в дома ви няма вода, кого търсите - водопроводчика или съседа, който само ще говори за проблема", питат от "Продължаваме промяната". "Управлението на водния сектор е работа на правителството. Парламентът може да даде указания и да контролира, но не може директно да строи язовири и да поправя тръби", посочват от партията.