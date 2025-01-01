Русия значително е увеличила саботажните операции в Европа, като броят на атаките срещу критична инфраструктура почти се е утроил от 2023 г., показва нов доклад на Международния институт за стратегически изследвания (IISS), съобщи РСЕ.

Според доклада, публикуван на 19 август, Москва е превърнала тайните саботажи и шпионски операции в приоритет, с цел дестабилизиране на европейските правителства. „Докато Русия все още не е постигнала основната си цел, европейските столици се затрудняват да реагират, да координират действията си и да налагат ефективни санкции срещу Кремъл“, се посочва в анализа на базирания в Лондон институт.

Хибридните атаки, за които се обвинява Русия, включват палежи, повреждане на подводни комуникационни кабели, смущения в GPS сигналите и хакерски атаки срещу компютърни инфраструктури. Повечето цели са в Украйна или са свързани с европейска подкрепа за страната с военна и гражданска техника. Увеличението на инцидентите съвпада с пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през февруари 2022 г., като броят на атаките е нараснал четворно през 2023 и 2024 г.

Докладът отбелязва забавяне на атаките през първата половина на 2025 г., без да се посочва точната причина. Европейските и западните държави са експулсирали десетки руски разузнавачи, много от които са действали под дипломатическо прикритие, което е принудило Русия да прибягва до наемни или посреднически операции. Миналия месец британски съд осъди трима души за палеж на склад в Лондон с оборудване за Украйна, планиран от лица, свързани с руската наемническа компания „Вагнер“. В друг случай трима украинци бяха обвинени за опит за палеж на имот, свързан с британския премиер Киър Стармър.

„Русия използва пропуски в правните системи чрез подхода си на ‘гига-икономика’, което ѝ позволява да избягва отговорност и идентификация. От 2022 г., след експулсирането на стотици нейни разузнавачи от европейски столици, Русия ефективно наема граждани на трети страни онлайн, за да заобиколи контраразузнавателните мерки“, се посочва в доклада.

Европейските правителства също са подценили инвестициите в поддържане на сигурността на критичната инфраструктура, въпреки нарастващите опасения, че тайната кампания на Русия може да е част от дългосрочна подготовка за потенциален военен конфликт с НАТО.