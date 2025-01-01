Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие решение за определяне на компенсации за юли, които ще покриват част от разходите на битовите крайни клиенти за закупена електрическа енергия.

Мярката е част от задълженията на регулатора съгласно последните изменения в Закона за енергетиката (ЗЕ), в сила от 1 юли 2025 г.

Как се определят компенсациите

Според чл. 30в, ал. 1 от ЗЕ размерът на компенсацията се формира като разлика между:

средно претеглената цена на електроенергията, постигната на борсовия пазар от крайния снабдител;

и базовата стойност на електрическата енергия за 1 MWh, определена с решение на КЕВР.

За да се гарантира коректност и да се избегнат недобросъвестни практики, регулаторът прилага и предвидени в закона корекционни механизми.

Размер на компенсациите за юли

За периода 1 – 31 юли 2025 г. компенсациите за битовите крайни клиенти са определени в диапазон от 49,50 до 72,05 лв. за 1 MWh (без ДДС) в зависимост от съответния краен снабдител.

Значение за потребителите

Решението на КЕВР цели да подпомогне домакинствата при покриване на разходите за електроенергия в условията на колебания на свободния пазар. Компенсациите осигуряват предвидимост и финансова стабилност за крайните потребители.

Пълният текст на решението е публикуван на официалната интернет страница на КЕВР и е достъпен за всички граждани.