До 30 септември Столичната община приема заявления за кандидатстване по Програма „Културно наследство“. С Програмата се подкрепя опазването на недвижимото културно наследство на територията на Столичната община като се подпомагат собствениците на сгради, недвижими културни ценности за извършване на необходимите дейности по опазването, реставрацията, консервацията и социализацията им. Това съобщиха от общинската администрация на сайта си.

Програмата подпомага подготовката на проекти за реставрация на сгради с културно значение, обясниха от Столичната община. Право да кандидатстват за финансиране на проекти по Програмата имат собственици на имоти – частна, общинска и държавна собственост, представляващи недвижими културни ценности с категория „национално значение“, „местно значение”, „ансамблово значение“ и „за сведение”.

Програмата финансира изцяло обследване на сградите, съставяне на технически паспорт и изготвяне на инвестиционните проекти, заплащане на такси за съгласуване и одобряване на същите, издаване на разрешение за строеж. Координаторът и проектантите ще консултират и съгласуват етапите на проектиране със собствениците на сградите с цел постигане на оптимални резултати. Програма „Културно наследство“ на Столичната община ще поеме и разходите по авторски надзор на проектантите по време на строителството, обясниха от общинската администрация.

Кандидатите трябва да попълнят заявление за кандидатстване в съответствие с изискванията на правилата за работа на Програмата, а към заявлението за кандидатстване следва да бъдат приложени декларации за съгласие от всички собственици на сградата с нотариална заверка на подписите.

Досега по Програма „Културно наследство“ са одобрени и получили разрешение за строеж осем сгради. Програмата започна през 2019 г, добавиха от Столичната община.

В края на миналата година българската технологична компания SiteGround придоби собствеността на емблематичната сграда в София, известна като Къщата с ягодите. Тогава от компанията посочиха, че състоянието на къщата е изключително лошо, което дори я прави опасна. Затова и първоначалните усилия на компанията ще бъдат насочени към обезопасяване на сградата, за да се предотвратят по-нататъшни разрушения и рискове за околните.