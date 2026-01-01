5 деца са сред общо 12-те души, загинали при експлозия в смесен магазин за продажба на фойерверки в Китай по време на празниците за Лунната нова година, съобщиха държавните медии.

Запалването на фойерверки и пиратки е обичайна практика по време на празнични чествания в Китай, особено около Лунната нова година. Експлозията е станала в сряда следобед (18 февруари) в село Дзинпу, в централната провинция Хубей.

„След щателни операции по издирване и спасяване беше потвърдено, че инцидентът е довел до 12 смъртни случая: 7 възрастни и 5 непълнолетни“, съобщи държавната телевизия CCTV, позовавайки се на властите.

Самоличността на всички жертви е установена, се добавя в съобщението.

„С изключение на едно лице, идентифицирано като собственика г-н Лин, останалите 11 са били клиенти, закупуващи фойерверки“, се казва в доклада.

Трима от загиналите клиенти са пътували от Чънду, на приблизително 780 километра разстояние, за да посетят свои роднини. В ход е полицейско разследване за установяване на причината за експлозията.

През последните години няколко големи китайски града забраниха използването на фойерверки и пиратки по съображения за безопасност и контрол на замърсяването, но практиката остава изключително популярна в селските райони.

Смъртоносни експлозии редовно се случват около празниците. На 15 февруари експлозия в магазин за фойерверки в източната китайска провинция Дзянсу отне живота на осем души и рани двама.