За пулса като един от важните индикатори за здравето на сърцето, за най-честите сърдечно-съдови заболявания и начините да ги избегнем чрез здравословни навици и редовна профилактика говори в новия епизод на подкаста „Доктор Здраве с Мария“ д-р Красимир Джинсов, председател на Съсловното сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България (ССКЕБ) и директор на Националната кардиологична болница (НКБ).

Ритъмните нарушения са сред основните сърдечно-съдови заболявания, чиято диагностика и методи за лечение се подобряват в последните години с развитието на медицината. Сърдечните аритмии са все по-сериозен глобален здравен проблем. Те включват различни отклонения от нормалния сърдечен ритъм: учестен пулс (тахикардия), забавен пулс (брадикардия) или нерегулиран пулс. Едно от най-сериозните и чести ритъмни нарушения е предсърдното мъждене, при което се разстройва електрическата активност в предсърдията и пулсът става неравномерен, често ускорен. Това състояние води до повишен риск от инсулт и инфаркт, поради което навременната диагностика и правилното лечение имат решаващо значение. Разпространението на предсърдното мъждене нараства значително - от 33,5 милиона случая през 2010 г. до близо 59 милиона през 2019 г.

С ритъмните нарушения се занимават кардиолозите специалисти по електрофизиология. Консултацията с такъв специалист е наложителна при оплаквания като учестен или забавен пулс, усещане за „прескачане“ на сърцето, лесна уморяемост, задух, замайване, а при по-тежките състояния – припадъци. При възрастните сърдечната честота трябва да е от 60 до 100 удара в минута в състояние на покой. При децата и активно спортуващите има вариации.

На здравето на сърцето с акцент върху сърдечния ритъм е посветен Световният ден на пулса - глобална информационна инициатива, която се отбелязва ежегодно на 1 март. Целта е повишаване на обществената информираност за сърдечните аритмии, като се стимулират хората да предприемат лесни, но значими стъпки за защита на сърдечното здраве. Сред тях е насоченото внимание към пулса и своевременна консултация с лекар при отклонения и оплаквания.

България ще се присъедини към световната инициатива със спортното събитие „PulseDay: Бягай за ритъма на сърцето си“, което ще се проведе на 1 март 2026 г. от 11 ч в Южния парк в София. „С „PulseDay“ искаме да напомним, че грижата за сърцето започва с информираност и движение. Когато хората познават пулса си и се грижат активно за здравето си, можем реално да намалим риска от сърдечно-съдови заболявания и техните усложнения“, казва д-р Джинсов.

Насърчаване на активния начин на живот и превенция на сърдечно-съдовите заболявания чрез движение, информираност и личен ангажимент към здравето са основните цели на минимаратона. Pulse Day се провежда под ръководството на Европейската асоциация по сърдечен ритъм (EHRA) в партньорство със сродните ѝ международни организации.

Изборът на датата 1 март символично напомня, че 1 от всеки 3 души в света е застрашен да развие сериозна сърдечна аритмия в даден момент от живота си.

В България събитието „PulseDay: Бягай за ритъма на сърцето си“ се организира от ССКЕБ. Участниците ще могат да избират между дистанции от 5 и 10 километра, подходящи както за начинаещи, така и за по-опитни бегачи, включително за родители с деца, като фокусът е върху споделеното движение и здравословното послание, а не върху състезателния елемент.

Важен акцент на „PulseDay: Бягай за ритъма на сърцето си 2026“ е благотворителната инициатива за набиране на средства за закупуване на автоматични външни дефибрилатори и увеличаване на броя им на обществени места, с цел по-добра реакция при внезапен сърдечен арест и спасяване на човешки животи.

Участието в събитието е възможно след предварителна регистрация, като всички участници се включват доброволно и на собствена отговорност. Деца под 18 г. могат да участват само с придружител, а организаторите препоръчват удобна спортна екипировка и обувки, подходящи за бягане. При неблагоприятни метеорологични условия е възможна промяна в програмата.

Д-р Красимир Джинсов завършва Медицински Университет – Пловдив с Хипократов медал през 2012 година. През годините посещава редица водещи европейски центрове в редица европейски държави, където усъвършенства знанията и уменията си в областта на Електрофизиологията и Кардиостимулацията.

През 2019г. успешно полага изпит пред Европейското Дружество по Кардиология и Европейското Дружество по Сърдечен Ритъм и получава пълно сертифициране като експерт електрофизиолог.

Лектор е на редица национални и международни конгреси и конференции.

От Януари 2023 година е избран за Председател на Съсловното Сдружение по Кардиостимулация и Електрофизиология в България.

От Юли 2024 година е Изпълнителен Директор на МБАЛ „Национална Кардиологична Болница“ – София, която е най-големият сърдечно-съдов център в страната.



