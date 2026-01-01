Мащабна спасителна операция е в ход в района на връх Голям Кадемлия в Национален парк „Централен Балкан“, след като е подаден сигнал за изчезнал турист.

Вчера около 10:00 ч. в дирекцията на парка е постъпила информация от близките на мъжа, че от няколко дни нямат връзка с него. По техни данни туристът е тръгнал в събота от хижа „Партизанска песен“ към хижа „Мазалат“, с намерение да продължи към хижа „Тъжа“. Последно е бил забелязан в района на хижа „Мазалат“, където е споделил, че планира да пренощува на заслон „Голям Кадемлия“ и на следващия ден да продължи прехода си.

Липсата на контакт в продължение на няколко дни е накарала близките му да подадат сигнал за издирване.

Вчерашните метеорологични условия в планината – силен вятър над 150 км/ч и обилен снеговалеж – не позволиха да започнат активни спасителни действия. Днес обаче се провежда мащабна съвместна акция с участието на служители на Парковата дирекция от северната и южната страна на Балкана, както и на няколко екипа на Планинската спасителна служба. В издирването е включва и техниката от парка – УТВ и АТВ машини, които улесняват придвижването в труднодостъпните и заснежени райони, както и дрон.

Директорът на Дирекция „Национален парк Централен Балкан“ Георги Кръстев, изрази надежда, че мъжът е успял да стигне до заслона, което би му дало шанс да оцелее при тежките зимни условия. Ръководството на парка се надява на благополучен изход от операцията и призовава туристите да следят внимателно метеорологичните прогнози и да предприемат планински преходи само при подходящи условия и добра подготовка.